Мудрик, Лунин и Трубин. Стали известны 18 из 32 участников клубного ЧМ-2025

Клубный чемпионат мира в 2025 году пройдет в США и будет расширен до 32 команд. Для УЕФА (Европы) выделено 12 пропусков.

Эти 12 мест будут распределены так: победители Лиги чемпионов в период с 2021 по 2024 год (Челси, Реал, Ман Сити и победитель текущего сезона ЛЧ), плюс 8 команд на основе клубного рейтинга за 4-летний период.

Или же 9 команд по рейтингу, если ЛЧ 2023/24 снова выиграет Реал или Ман Сити (Челси в текущем евросезоне не участвует).

На клубном ЧМ-2025 введено ограничение в две команды от страны. Исключение сделают, если все трое или четверо клубов из одной страны выиграют топ-турнир своего континента.

Сейчас уже известны 18 из 32 участников клубного ЧМ-2025:

🔹 UEFA (Европа) [12 клубов]: Челси, Манчестер Сити (Англия), Реал (Испания), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Интер (Италия), Порту (Португалия), Бенфика (Португалия)

🔹 CONMEBOL (Ю. Америка) [6]: Палмейрас, Фламенго, Флуминенсе (Бразилия)

🔹 CONCACAF (С. Америка) [4]: Монтеррей, Леон (Мексика), Сиэтл Саундерс (США)

🔹 AFC (Азия) [4]: Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Урава Ред Даймондс (Япония)

🔹 CAF (Африка) [4]: Аль-Ахли (Египет), Видад Касабланка (Марокко)

🔹 OFC (Океания) [1]: пока неизвестно

🔹 Организатор (США) [1]: пока неизвестно

Отметим, что путевку на КЧМ-2025 уже получили как минимум три украинца (если останутся в своих клубах, в которых они сейчас): Михаил Мудрик (Челси), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Бенфика).

Квалификация к клубному ЧМ-2025 по футболу