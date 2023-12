Зинченко в старте. Известные составы на матч Арсенал – Брайтон

Сегодня, 17 декабря «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги примет «Брайтон». Начало матча – в 16:00. Пока команды занимают 2-е и 8-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начнет матч в основе.

Стали известны стартовые составы команд Микеля Артеты и Роберто Де Дзерби на матч:

«Арсенал»: Райя, Зинченко, Габриэль, Салиба, Уайт, Хаверц, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Жезус.

«Брайтон»: Вербрюгген, Данк, Милнер, Гилмор, Гросс, Лаллана, Митома, Адингра, Фергюсон, Ван Хеке, Велтман.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



Unchanged from our last Premier League encounter.



Let's get back to winning ways, Gunners ✊ pic.twitter.com/XON0xr4Ord