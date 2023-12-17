Зинченко в старте. Известные составы на матч Арсенал – Брайтон
Матч 17-го тура АПЛ начнется в 16:00
Сегодня, 17 декабря «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги примет «Брайтон». Начало матча – в 16:00. Пока команды занимают 2-е и 8-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начнет матч в основе.
Стали известны стартовые составы команд Микеля Артеты и Роберто Де Дзерби на матч:
«Арсенал»: Райя, Зинченко, Габриэль, Салиба, Уайт, Хаверц, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Жезус.
«Брайтон»: Вербрюгген, Данк, Милнер, Гилмор, Гросс, Лаллана, Митома, Адингра, Фергюсон, Ван Хеке, Велтман.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) December 17, 2023
Unchanged from our last Premier League encounter.
Let's get back to winning ways, Gunners ✊ pic.twitter.com/XON0xr4Ord
TEAM NEWS! 🚨 Here's our starting XI for today's #PL match against @Arsenal. 📝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 17, 2023
📲 https://t.co/S3j1TIeLz3 // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/1gjsmbXhew
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