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Англия
17 декабря 2023, 15:04 | Обновлено 17 декабря 2023, 15:07
228
0

Зинченко в старте. Известные составы на матч Арсенал – Брайтон

Матч 17-го тура АПЛ начнется в 16:00

17 декабря 2023, 15:04 | Обновлено 17 декабря 2023, 15:07
228
0
Зинченко в старте. Известные составы на матч Арсенал – Брайтон
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 17 декабря «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги примет «Брайтон». Начало матча – в 16:00. Пока команды занимают 2-е и 8-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начнет матч в основе.

Стали известны стартовые составы команд Микеля Артеты и Роберто Де Дзерби на матч:

«Арсенал»: Райя, Зинченко, Габриэль, Салиба, Уайт, Хаверц, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Жезус.

«Брайтон»: Вербрюгген, Данк, Милнер, Гилмор, Гросс, Лаллана, Митома, Адингра, Фергюсон, Ван Хеке, Велтман.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Арсенал - Брайтон стартовые составы
Источник Sport.ua
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