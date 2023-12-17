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Испания
17 декабря 2023, 13:01 | Обновлено 17 декабря 2023, 13:04
2156
5

Снова Кепа? Назван голкипер, сыграющий в следующем матче Реала

Андрей Лунин начнет поединок против «Вильярреала» на скамейке для запасных

17 декабря 2023, 13:01 | Обновлено 17 декабря 2023, 13:04
2156
5
Снова Кепа? Назван голкипер, сыграющий в следующем матче Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага выйдет в стартовом составе мадридского «Реала» на матч 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала», сообщает издание Madrid Xtra со ссылкой на газету Marca. Игра состоится 17 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Это означает, что украинский голкипер Андрей Лунин начнет поединок на скамейке запасных. Ранее сообщалось, что «Реал» впечатлен выступлениями игрока сборной Украины и готов предложить ему продление контракта.

Кепа в сезоне 2023/24 провел 14 матчей за королевский клуб, пропустив 12 голов. 6 поединков Аррисабалага отстоял «на ноль». Андрей Лунин сыграл лишь в 8 матчах, в которых пропустил 4 мяча. Украинцу удалось оставить свои ворота «сухими» в 4 встречах.

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Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Реал - Вильярреал
Источник Twitter
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Комментарии 5
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Vitason
Более против Реала!!
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+3
cooperchack
Хай этому кепе накидают целую сетку мячей.
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+2
micha(ZAKARPATTJA)
Це й так було зрозуміло. 
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+2
Александр Толстых
Что было очевидно.Все эти разговоры о хорошей игре Лунина--очередные сказки.Пусть дождется января и уходит,не ведётся на обещания,а руководство реала пусть лесом отправит.Парень молодой,не пропадет.
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+1
Віктор Коробка
Всадити на лавку при вдалій грі - і пропонувати продовження контракту: це просто супер менеджмент. Гравці просто мріють попасти в такі обставини.
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+1
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