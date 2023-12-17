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Англия
17 декабря 2023, 11:45 | Обновлено 17 декабря 2023, 11:51
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0

Арсенал – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 17-го тура АПЛ в 16:00 по Киеву

17 декабря 2023, 11:45 | Обновлено 17 декабря 2023, 11:51
91
0
Арсенал – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

17 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Брайтон».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

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Арсенал - Брайтон
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Источник Sport.ua
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