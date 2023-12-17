Англия17 декабря 2023, 11:45 | Обновлено 17 декабря 2023, 11:51
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Арсенал – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 17-го тура АПЛ в 16:00 по Киеву
17 декабря 2023, 11:45 | Обновлено 17 декабря 2023, 11:51
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17 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Брайтон».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
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Арсенал - БрайтонДивитися трансляцію
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