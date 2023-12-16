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Украина. Первая лига
16 декабря 2023, 22:16 |
612
2

Новый наставник Вереса признался, стиль какого коуча АПЛ ему симпатизирует

Олег Шандрук дал большое интервью Sport.ua

16 декабря 2023, 22:16 |
612
2
Новый наставник Вереса признался, стиль какого коуча АПЛ ему симпатизирует
ФК Верес. Олег Шандрук

В разговоре с корреспондентом Sport.ua новый главный тренер ровенского клуба «Верес» Олег Шандрук рассказал, какие задачи ему придется решать следующей весной.

Также Шандрук рассказал, сумел ли он реализовать себя в качестве футболиста и признался, стиль какого тренера клуба АПЛ ему симпатизирует:

– Вы себя реализовали в роли футболиста?

– Грех сетовать. Единственное неприятное воспоминание только о том, пришлось повесить бутсы на гвоздь из-за травмы в 30-летнем возрасте. Тогда защищал цвета луцкой Волыни.

– А когда стали тренером, то какой футбол вам нравится, работой какого наставника увлекаетесь?

– Хочу, чтобы моя команда играла в футбол, где много вертикальных передач, чтобы была интенсивность, чтобы видел в глазах подопечных огонь и страсть.

Что касается тренера, которому симпатизирую, то это испанец Унаи Эмери. Он не боится вызовов и где бы ни работал всегда добивался больших побед.

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Источник Sport.ua
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Falko
"Кто на ком стоял?" (Собачье серце)
Хто кому симпатизує: стиль Шандруку чи Шандрук стилю? Чи все таки тренеру?
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0
avk2307
а в  Арсеналі не досяг...
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