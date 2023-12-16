16.12.2023 17:00 - : -
Англия16 декабря 2023, 01:26 |
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Челси – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 17-го тура АПЛ в 17:00 по Киеву
16 декабря 2023, 01:26 |
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16 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Шеффилд Юнайтед».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Челси – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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