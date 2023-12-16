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Чемпионат Англии
Челси
16.12.2023 17:00 - : -
Шеффилд Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 декабря 2023, 01:26 |
22
0

Челси – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 17-го тура АПЛ в 17:00 по Киеву

16 декабря 2023, 01:26 |
22
0
Челси – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

16 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Шеффилд Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Челси – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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