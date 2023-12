Женская ЛЧ. Бавария и Челси потеряли очки дома, Реал проиграл, ПСЖ выиграл

14 декабря состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

Бавария и Аякс потеряли очки дома, хотя были фаворитами матчей.

Реал проиграл на выезде, ПСЖ и Париж выиграли дома с одинаковым счетом 2:1

Лига чемпионов среди женщин

3-й тур, 14 декабря

Турнирные таблицы

📰 Paris Saint-Germain and Paris FC both grabbed their first points of the campaign with victories on a night when Häcken thwarted Chelsea and Ajax held Bayern.



