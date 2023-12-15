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Чемпионат Италии
Дженоа
15.12.2023 21:45 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
15 декабря 2023, 01:46 | Обновлено 15 декабря 2023, 01:51
13
0

Дженоа – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура Серии А 15 декабря в 21:45 по Киеву

15 декабря 2023, 01:46 | Обновлено 15 декабря 2023, 01:51
13
0
Дженоа – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

15 декабря состоится матч 16-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Ювентус».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе.

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Дженоа – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Руслан Малиновский Дженоа Ювентус Дженоа - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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