Италия15 декабря 2023, 01:46 | Обновлено 15 декабря 2023, 01:51
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Дженоа – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура Серии А 15 декабря в 21:45 по Киеву
15 декабря 2023, 01:46 | Обновлено 15 декабря 2023, 01:51
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15 декабря состоится матч 16-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Ювентус».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе.
Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Дженоа – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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