15 декабря состоится матч 16-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Ювентус».

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Поединок пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе.

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Дженоа – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция