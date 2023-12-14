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Лига конференций
14 декабря 2023, 12:44 | Обновлено 14 декабря 2023, 13:19
699
0

Днепр-1 стал лидером Лиги конференций по интересному показателю

В активе команды из Днепра 5 красных карточек

14 декабря 2023, 12:44 | Обновлено 14 декабря 2023, 13:19
699
0
Днепр-1 стал лидером Лиги конференций по интересному показателю
СК Днепр-1

Украинский «Днепр-1» стал лидером нынешнего розыгрыша Лиги конференций по интересному статистическому показателю.

В активе команды из Днепра 5 красных карточек в Лиге конференций 2023/24, сообщает официальный сайт УЕФА. Больше удалений не было ни у одной команды в турнире. Интересно, что спортивный клуб провел в Лиге конференций лишь 2 матча квалификации, по итогам которых не сумел выйти в групповой этап.

Также игроки «Днепра-1» получили еще 2 красные карточки в квалификации других еврокубков: по 1 в Лиге чемпионов против «Панатинаикоса» и Лиге Европы против пражской «Славии».

Напомним, в сезоне 2023/24 «Днепр-1» стал автором уникального антирекорда, вылетев сразу из 3 еврокубков еще на стадии квалификации.

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Днепр-1 Лига конференций
Источник УЕФА
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