Днепр-1 стал лидером Лиги конференций по интересному показателю

Украинский «Днепр-1» стал лидером нынешнего розыгрыша Лиги конференций по интересному статистическому показателю.

В активе команды из Днепра 5 красных карточек в Лиге конференций 2023/24, сообщает официальный сайт УЕФА. Больше удалений не было ни у одной команды в турнире. Интересно, что спортивный клуб провел в Лиге конференций лишь 2 матча квалификации, по итогам которых не сумел выйти в групповой этап.

Также игроки «Днепра-1» получили еще 2 красные карточки в квалификации других еврокубков: по 1 в Лиге чемпионов против «Панатинаикоса» и Лиге Европы против пражской «Славии».

Напомним, в сезоне 2023/24 «Днепр-1» стал автором уникального антирекорда, вылетев сразу из 3 еврокубков еще на стадии квалификации.