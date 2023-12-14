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  4. Степаненко признался, что зимой будет смотреть варианты продолжения карьеры
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 02:37 |
250
5

Степаненко признался, что зимой будет смотреть варианты продолжения карьеры

Тарас ответил на вопрос о том, останется ли он в «Шахтере»

14 декабря 2023, 02:37 |
250
5
Степаненко признался, что зимой будет смотреть варианты продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко и Марино Пушич

13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».

После завершения встречи полузащитник донецкого клуба Тарас Степаненко прокомментировал поражение «горняков».

Также футболист ответил на вопрос о том, останется ли он в «Шахтере»:

«У меня контракт к лету. Если честно, у меня впервые в жизни, когда 6 месяцев остается до конца контракта. Всегда было по 5 лет, потом 2. Если честно, на этот счет очень много раздумываю, можно сказать переживаю. Потому что есть силы играть, продолжать карьеру. Буду зимой смотреть, как будет, какие будут варианты продолжения карьеры.

Если честно, хочу быть застрахованным, потому что до лета еще нужно дожить, а футбол такая игра, где можно получить травму и все, что угодно. И когда у тебя 6 месяцев до конца контракта, а тебе 34 года – все смотрят на возраст, несмотря на то, что играешь все матчи в «Шахтере», сборной в принципе на нормальном уровне. Поэтому очень задумываюсь над этим, общаюсь с людьми. Будем смотреть, что будет зимой», – заявил Степаненко.

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Тарас Степаненко Порту Шахтер Донецк Порту - Шахтер завершение карьеры Лига чемпионов
Источник Трибуна
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