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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 22:09 | Обновлено 13 декабря 2023, 22:40
530
0

Порту – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

13 декабря 2023, 22:09 | Обновлено 13 декабря 2023, 22:40
530
0
Порту – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.

Порту – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Галено, 9 мин.

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Порту - Шахтер видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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