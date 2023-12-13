Лига чемпионов13 декабря 2023, 22:09 | Обновлено 13 декабря 2023, 22:40
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Порту – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
13 декабря 2023, 22:09 | Обновлено 13 декабря 2023, 22:40
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13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.
Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна только победа.
Порту – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Галено, 9 мин.
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