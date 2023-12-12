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12 декабря 2023, 18:51 | Обновлено 12 декабря 2023, 18:52
424
5

Шевченко заявил, что принял предложение баллотироваться в президенты УАФ

Андрей впервые высказался по теме избрания

12 декабря 2023, 18:51 | Обновлено 12 декабря 2023, 18:52
424
5
Шевченко заявил, что принял предложение баллотироваться в президенты УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

12 декабря пресс-служба УАФ официально сообщила, что Андрей Шевченко выдвинут на пост президента УАФ.

Легенда украинского футбола и обладатель ЗМ-2004 впервые высказался по теме избрания в своем Facebook:

«Я благодарен постоянным членам Украинской ассоциации футбола за их инициативу выдвинуть мою кандидатуру на пост Президента УАФ.

Развитие футбола, развитие украинских спортсменов является важной и ответственной задачей, требующей внимания. Особенно в ней нуждается позиция Украины на международной спортивной арене, защита наших прав, новые партнерства и горизонты, которые нас усилят.

Я благодарю за высказанное доверие и принимаю предложение баллотироваться на пост президента УАФ. Беру время на подготовку программы и подбор команды и планирую встретиться с представителями всех региональных федераций.

О своих последующих шагах и решениях буду сообщать здесь, на своих официальных страницах», – написал Андрей.

Таким образом Шевченко опроверг слова украинского журналиста Виктора Вацко, который ранее сообщал о нежелании именитого экс-футболиста баллотироваться на пост президента УАФ.

По теме:
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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ выборы президента УАФ
Источник Facebook
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contr
А в Президента України не бажаєш еееееее !?? 😫
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0
contr
Дебілко лондонське поцьомай абрамовича в дупу ☝️
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0
serhiy
Що ж воно тупе буде робити ?..Футболіст він хороший був,а на такій посаді то капець.На керує він футболом...А як залишиться павелківське шобло там то нічого не зміниться.
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0
serhiy
Хто тим футболом керувати буде ,далі залишать на своїх місцях павелківське кодло (((
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0
Serhii P.
тобто тренерській кар"єрі кінець?
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0
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