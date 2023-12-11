«Мы слишком поверили в себя». Игрок Днепра-1 рассказал о матче с Ворсклой

Полузащитник «Днепра-1» Руслан Бабенко прокомментировал результаты своей команды в первой половине сезона и рассказал о ничьей с «Полесьем» (1:1).

– Эмоции остались неоднозначные, но больше, конечно, негативные. В раздевалке все были расстроены от того, что не удалось победить. Но это футбол. Тренер поблагодарил команду за этот период времени вместе. Мы поблагодарили друг друга. От себя скажу, что я совсем не хотел уходить в отпуск, хотел чтобы чемпионат продолжался – игры и тренировочный процесс.

– В эпизоде с голом Филиппова ты выполнил передачу.

– Я видел, что игроки «Полесья» немного замешкались и ожидал отскока или рикошета. Все же моя позиция обязывает быть сконцентрированным на вторых мячах, на чтении игры. Так получилось, что успел подобрать и понимал, что нужно покатить Адамюку под одно касание, чтобы он таким образом подал к воротам. Поэтому я отдал немного вперед.

– А что произошло в моменте с пропущенным голом?

– Ряд рикошетов и ошибок. Гол пропустили не просто нелепый, а совсем нелогичный.

– Как оценишь первую часть сезона?

– Учитывая каким был старт – это и провал в еврокубках, и неудачи в чемпионате, то можно сказать, что мы завершили этот отрезок очень неплохо и в хорошем настроении идем на перерыв. Мы себе доказываем в очередной раз, что в «Днепре-1» хорошая команда, хорошие футболисты, топ-атмосфера. С этими ребятами хочется ежедневно тренироваться, проводить время и вместе побеждать.

– Есть ли матч, потеря очков, который вспоминается с наибольшим разочарованием?

– Конечно, это игра с «Ворсклой». Не скажу, что мы плохо играли – я пересматривал матч дважды. Но 15 минут в конце первого тайма мы просто провалили, видимо рано поверили в себя, а футбол за это наказывает. Так нельзя.

– А какой матч вспоминается с наибольшим позитивом?

– Победа над «Шахтером» – очень важная, плюс очень красивые голы. Где-то нам повезло, ведь соперник в первом тайме не использовал все свои моменты, а мы забили свои шедевральные голы.

Днепряне закончили первую часть сезона УПЛ на 2-м месте, набрав 34 очка в 17 матчах.