«Мы слишком поверили в себя». Игрок Днепра-1 рассказал о матче с Ворсклой
Руслан Бабенко прокомментировал результаты своей команды
Полузащитник «Днепра-1» Руслан Бабенко прокомментировал результаты своей команды в первой половине сезона и рассказал о ничьей с «Полесьем» (1:1).
– Эмоции остались неоднозначные, но больше, конечно, негативные. В раздевалке все были расстроены от того, что не удалось победить. Но это футбол. Тренер поблагодарил команду за этот период времени вместе. Мы поблагодарили друг друга. От себя скажу, что я совсем не хотел уходить в отпуск, хотел чтобы чемпионат продолжался – игры и тренировочный процесс.
– В эпизоде с голом Филиппова ты выполнил передачу.
– Я видел, что игроки «Полесья» немного замешкались и ожидал отскока или рикошета. Все же моя позиция обязывает быть сконцентрированным на вторых мячах, на чтении игры. Так получилось, что успел подобрать и понимал, что нужно покатить Адамюку под одно касание, чтобы он таким образом подал к воротам. Поэтому я отдал немного вперед.
– А что произошло в моменте с пропущенным голом?
– Ряд рикошетов и ошибок. Гол пропустили не просто нелепый, а совсем нелогичный.
– Как оценишь первую часть сезона?
– Учитывая каким был старт – это и провал в еврокубках, и неудачи в чемпионате, то можно сказать, что мы завершили этот отрезок очень неплохо и в хорошем настроении идем на перерыв. Мы себе доказываем в очередной раз, что в «Днепре-1» хорошая команда, хорошие футболисты, топ-атмосфера. С этими ребятами хочется ежедневно тренироваться, проводить время и вместе побеждать.
– Есть ли матч, потеря очков, который вспоминается с наибольшим разочарованием?
– Конечно, это игра с «Ворсклой». Не скажу, что мы плохо играли – я пересматривал матч дважды. Но 15 минут в конце первого тайма мы просто провалили, видимо рано поверили в себя, а футбол за это наказывает. Так нельзя.
– А какой матч вспоминается с наибольшим позитивом?
– Победа над «Шахтером» – очень важная, плюс очень красивые голы. Где-то нам повезло, ведь соперник в первом тайме не использовал все свои моменты, а мы забили свои шедевральные голы.
Днепряне закончили первую часть сезона УПЛ на 2-м месте, набрав 34 очка в 17 матчах.
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