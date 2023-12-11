На Лунина не рассчитывают? Известны 3 вратаря взамен Кепы в Реале

Мадридский «Реал» определил 3 вратарей, которые могут заменить Кепу Аррисабалагу, если тот вернется в лондонский «Челси», сообщает испанское издание Fichajes.

По информации источника, «сливочные» добавили в список 23-летнего грузина Гиорги Мамардашвили из «Валенсии», 31-летнего Матеуса из португальской «Браги» и 20-летнего Ренделла Родригеса из уругвайского «Пеньяроля».

Ранее сообщалось, что контракт Андрея Лунина с «Реалом» действует до лета 2025 года, а не до конца сезона 2023/24.

Напомним, 29-летний Кепа выступает за «Реал» Мадрид лишь на правах аренды, ведь его контракт до сих пор принадлежит «Челси». Интересно, что в арендном соглашении не прописана опция выкупа.