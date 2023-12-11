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  4. На Лунина не рассчитывают? Известны 3 вратаря взамен Кепы в Реале
Испания
11 декабря 2023, 11:43 | Обновлено 11 декабря 2023, 11:47
1660
3

На Лунина не рассчитывают? Известны 3 вратаря взамен Кепы в Реале

Будущее Аррисабалаги в королевском клубе остается неопределенным

11 декабря 2023, 11:43 | Обновлено 11 декабря 2023, 11:47
1660
3
На Лунина не рассчитывают? Известны 3 вратаря взамен Кепы в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа

Мадридский «Реал» определил 3 вратарей, которые могут заменить Кепу Аррисабалагу, если тот вернется в лондонский «Челси», сообщает испанское издание Fichajes.

По информации источника, «сливочные» добавили в список 23-летнего грузина Гиорги Мамардашвили из «Валенсии», 31-летнего Матеуса из португальской «Браги» и 20-летнего Ренделла Родригеса из уругвайского «Пеньяроля».

Ранее сообщалось, что контракт Андрея Лунина с «Реалом» действует до лета 2025 года, а не до конца сезона 2023/24.

Напомним, 29-летний Кепа выступает за «Реал» Мадрид лишь на правах аренды, ведь его контракт до сих пор принадлежит «Челси». Интересно, что в арендном соглашении не прописана опция выкупа.

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Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Гиорги Мамардашвили Матеус Реал Мадрид Валенсия Брага Пеньяроль трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Португалии по футболу чемпионат Уругвая по футболу
Источник Fichajes.net
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Комментарии 3
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Sheva19
На престойную старость Лунин себе и на лавке Реала зароботает .Лучше полировать лавку Реала чем в Каком нибудь Условно Аяксе вытягивать из сетки голы от Реала.Сборная Лунина не светит можно и до 40 полировать Лавку 
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0
potemkin78
им нужен 3 воротник
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0
Alex86 1
Лучше б свалил если играть хочет в какие-то условные Наполи, Селтики, Аяксы да нормально играл, а потом если проявит себя, то опять в топ какой, чем эти страдания по 1 матчу в год, а если больше, то надо ждать пока поламается основной
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