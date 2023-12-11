Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На фоне скандала. Стадион Минаю и стадион Авангард лишили аккредитации
Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 10:20 |
1175
8

На фоне скандала. Стадион Минаю и стадион Авангард лишили аккредитации

Причина – отсутствие освещения

11 декабря 2023, 10:20 |
1175
8
На фоне скандала. Стадион Минаю и стадион Авангард лишили аккредитации
Стадион Минай

Ужгородские стадионы «Авангард» и «Минай-арена» лишили аккредитации из-за отсутствия освещения, сообщает журналист Игорь Семйон.

Интересно, что прожекторы на стадионе «Авангард» есть, но они находятся не в рабочем состоянии.

При этом Украинская ассоциация футбола не «закрывает двери» для ужгородского футбола. У руководителей стадионов есть время до 1-го февраля 2024 года, чтобы решить вопрос с освещением.

Напомним, 3 декабря 2023 года должен был состояться матч «Минай» – «Динамо» Киев, который в итоге был перенесен из-за воздушной тревоги и отсутствия освещения.

По теме:
Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Роман ГРИГОРЧУК: «Игра с Шахтером в декабре? Такого точно не будет»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Оболонь
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо стадион Авангард Ужгород Игорь Семйон
Источник Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Команда NAVI распустила женский состав по игре Valorant
Киберспорт | 11 декабря 2023, 03:26 1
Команда NAVI распустила женский состав по игре Valorant
Команда NAVI распустила женский состав по игре Valorant

Украинская команда показала провальные результаты в многих турнирах

Миколенко сильнее Мудрика. Эвертон обыграл Челси на Гудисон Парк
Футбол | 10 декабря 2023, 17:58 93
Миколенко сильнее Мудрика. Эвертон обыграл Челси на Гудисон Парк
Миколенко сильнее Мудрика. Эвертон обыграл Челси на Гудисон Парк

Виталий был одним из лучших на поле

У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
Футбол | 11.12.2023, 01:20
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
Футбол | 10.12.2023, 22:18
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 декабря
Футбол | 11.12.2023, 07:20
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 декабря
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
potemkin78
а компенсировать ДК потраченные деньги УАФ не хочет? ведь это их косяк
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Burevestnik
прожектори на Авангарді є, але електрокабелі вже давно здали на металолом...
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
New Zealander
А головы полетят или нет у тех кто акредитировал?
Ответить
+1
Pavel_i_CO
Тепер можуть спокійно зніматися з чемпіонату, щоб до Києва не їхати
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
10.12.2023, 21:07 7
Футбол
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
09.12.2023, 20:39 5
Футбол
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
09.12.2023, 11:43
Футбол
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
09.12.2023, 19:35 4
Футбол
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
09.12.2023, 18:17 5
Футбол
Барса заинтересована в трансфере 3 игроков Жироны. Среди них есть украинец
Барса заинтересована в трансфере 3 игроков Жироны. Среди них есть украинец
09.12.2023, 17:44
Футбол
Лунин собирается покинуть Реал зимой. Названы все заинтересованные клубы
Лунин собирается покинуть Реал зимой. Названы все заинтересованные клубы
09.12.2023, 14:45 6
Футбол
ВИДЕО. Украинец Крыкля стал чемпионом мира по тайскому боксу
ВИДЕО. Украинец Крыкля стал чемпионом мира по тайскому боксу
09.12.2023, 12:39 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем