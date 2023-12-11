На фоне скандала. Стадион Минаю и стадион Авангард лишили аккредитации

Ужгородские стадионы «Авангард» и «Минай-арена» лишили аккредитации из-за отсутствия освещения, сообщает журналист Игорь Семйон.

Интересно, что прожекторы на стадионе «Авангард» есть, но они находятся не в рабочем состоянии.

При этом Украинская ассоциация футбола не «закрывает двери» для ужгородского футбола. У руководителей стадионов есть время до 1-го февраля 2024 года, чтобы решить вопрос с освещением.

Напомним, 3 декабря 2023 года должен был состояться матч «Минай» – «Динамо» Киев, который в итоге был перенесен из-за воздушной тревоги и отсутствия освещения.