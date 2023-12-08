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  4. Полесье – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 15:20 |
277
0

Полесье – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ

08 декабря 2023, 15:20 |
277
0
Полесье – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Днепр-1

8 декабря проходит матч 17-го тура УПЛ между командами «Полесье» и «Днепр-1».

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Игра проходит в Житомире на поле стадиона «Полесье». Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

УПЛ. 17-й тур. 8 декабря

Полесье – Днепр-1 – 0:0 (матч прожолжается)

(новость обновляется)

Стартовые составы

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Полесье Житомир Днепр-1 Полесье - Днепр-1 видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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