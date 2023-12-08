Полесье – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

8 декабря проходит матч 17-го тура УПЛ между командами «Полесье» и «Днепр-1».

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Игра проходит в Житомире на поле стадиона «Полесье». Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

УПЛ. 17-й тур. 8 декабря

Полесье – Днепр-1 – 0:0 (матч прожолжается)

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Стартовые составы