Украина. Премьер лига08 декабря 2023, 15:20 |
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Полесье – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ
08 декабря 2023, 15:20 |
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8 декабря проходит матч 17-го тура УПЛ между командами «Полесье» и «Днепр-1».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Житомире на поле стадиона «Полесье». Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
УПЛ. 17-й тур. 8 декабря
Полесье – Днепр-1 – 0:0 (матч прожолжается)
(новость обновляется)
Стартовые составы
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