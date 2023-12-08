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  4. Артем БОНДАРЕНКО: «Не хочу вспоминать период с ван Леувеном»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 12:41 |
1119
0

Артем БОНДАРЕНКО: «Не хочу вспоминать период с ван Леувеном»

Полузащитник «Шахтера» поделился ожиданиями от матча с «Вересом»

08 декабря 2023, 12:41 |
1119
0
Артем БОНДАРЕНКО: «Не хочу вспоминать период с ван Леувеном»
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко поделился ожиданиями от матча 17-го тура УПЛ против ровенского «Вереса».

– Расскажи, пожалуйста, в деталях, как команда готовится к встрече с «Вересом» и как прошла сегодняшняя тренировка на «Арене-Львов»?

– Готовится в обычном ключе. Все позитивно, все, так скажу, очень концентрировано. Уделяем много внимания таким деталям, которые могут помочь нам.

– Какой вообще был график у команды?

– Был медосмотр, потом тренировки, по одной тренировке в привычном режиме. Все как всегда, ничего не могу выделить.

– В последнее время несколько предматчевых тренировок у команды, как правило, происходят именно на стадионе, где команда будет играть. Как это влияет во время игры? Какие положительные моменты ты можешь выделить в этом?

– Конечно, это помогает, потому что мы больше чувствуем поле. Тем более, сейчас, там, где мы всегда тренируемся, немножко подмерзло поле, поэтому трудно тренироваться. А здесь поле в очень хорошем состоянии, поэтому это помогает нам играть в тот футбол на таком поле, как мы хотим.

– В этом сезоне «Шахтер» уже второй раз встретится с «Вересом». Первый матч тогда завершился со счетом 1:1. Мы все помним, что в том матче ты получил красную карточку. Какую работу над ошибками собственно ты сделал? Надеюсь, не планируешь сегодня получать снова красную?

– Честно говоря, не хочу вспоминать тот период. Сейчас у нас новый тренер, команда кардинально изменилась, поэтому... Мы движемся и сейчас мы очень счастливы.

– Давай сугубо по матчу, как ты думаешь, какой может быть встреча с «Вересом»?

– Думаю, если мы выйдем концентрированные и настроенные на все 100%, то все в наших руках.

– По поводу завтрашнего оппонента, что можешь сказать о нынешнем «Вересе»?

– Команда сейчас очень непростая, набирает очки, играет вничью. Мы разобрали их, разбираем. Но я не думаю, что будут какие-то сюрпризы в их игре. Мы все знаем и детально изучили. Думаю, что все должно быть хорошо.

– После сегодняшней тренировки к вам пришли дети, вы им подарили подарки. Какие эмоции, как вообще прошла ваша встреча?

– Эмоции очень положительные. Мы понимаем, насколько это важно – дарить детям такой совсем маленький кусочек счастья. Когда мы были детьми, для нас это было счастье, чтобы футболисты «Шахтера» нам подарили подарки. Поэтому, я думаю, что и они довольны, и мы счастливы. От этого выиграли обе стороны.

Напомним, матч «Шахтер» – «Верес» состоится уже сегодня, 8 декабря в 17:00.

Нагадаємо, матч «Шахтар» – «Верес» відбудеться вже сьогодні, 8 грудня о 17:00.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Шахтер - Верес Артем Бондаренко Марино Пушич Патрик ван Леувен
Источник ФК Шахтер Донецк
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