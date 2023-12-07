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Чемпионат Англии
Фулхэм
06.12.2023 21:30 – FT 5 : 0
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 декабря 2023, 04:09 |
24
0

Фулхэм – Ноттингем Форест – 5:3. Дубль Ивоби, ассист Виллиана. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ

07 декабря 2023, 04:09 |
24
0
Фулхэм – Ноттингем Форест – 5:3. Дубль Ивоби, ассист Виллиана. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Фулхэм» и «Ноттингем Форест». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «дачников».

Дублями в этом поединке отметились Алекс Ивоби и Рауль Хименес. Ассист на Алекса во время первого забитого гола во встрече отдал Виллиан.

АПЛ. 15-й тур. 6 декабря

Фулхэм – Ноттингем Форест – 5:0

Голы: Ивоби, 30, 73, Хименес, 34, 54, Кэрни, 86

Видео голов и обзор матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Том Кэрни (Фулхэм).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Фулхэм).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Фулхэм).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
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Фулхэм Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Алекс Ивоби Виллиан Рауль Хименес
Источник Sport.ua
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