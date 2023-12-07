6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Фулхэм» и «Ноттингем Форест». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «дачников».

Дублями в этом поединке отметились Алекс Ивоби и Рауль Хименес. Ассист на Алекса во время первого забитого гола во встрече отдал Виллиан.

АПЛ. 15-й тур. 6 декабря

Фулхэм – Ноттингем Форест – 5:0

Голы: Ивоби, 30, 73, Хименес, 34, 54, Кэрни, 86

Видео голов и обзор матча: