Порту сенсационно уступил Эшторилу и выбыл из Кубка португальской лиги

В матче группового раунда Порту сенсационно уступил Эшторилу (1:3) и выбыл из Кубка португальской лиги.

При счете 1:1 хозяева поля забили два гола в компенсированное время. У гостей отличился форвард Пепе.

Только победители 4 групп выйдут в полуфинал турнира.

Эшторил, выиграв оба матча, стал первым клубом, который досрочно обеспечил себе место в 1/2 финала.

Кубок Португальской лиги

2-й тур, 6 декабря

Эшторил – Порту – 3:1

Голы: Кассиано, 22, Гитан, 90+1, Жоау Карлос, 90+6 (пен) – Пепе, 34

Турнирная таблица