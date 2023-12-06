Португалия06 декабря 2023, 22:55 | Обновлено 06 декабря 2023, 23:14
170
1
Порту сенсационно уступил Эшторилу и выбыл из Кубка португальской лиги
Эшторил досрочно обеспечил себе место в 1/2 финала турнира
06 декабря 2023, 22:55 | Обновлено 06 декабря 2023, 23:14
170
1
В матче группового раунда Порту сенсационно уступил Эшторилу (1:3) и выбыл из Кубка португальской лиги.
При счете 1:1 хозяева поля забили два гола в компенсированное время. У гостей отличился форвард Пепе.
Только победители 4 групп выйдут в полуфинал турнира.
Эшторил, выиграв оба матча, стал первым клубом, который досрочно обеспечил себе место в 1/2 финала.
Кубок Португальской лиги
2-й тур, 6 декабря
Эшторил – Порту – 3:1
Голы: Кассиано, 22, Гитан, 90+1, Жоау Карлос, 90+6 (пен) – Пепе, 34
Турнирная таблица
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