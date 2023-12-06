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Португалия
06 декабря 2023, 22:55 | Обновлено 06 декабря 2023, 23:14
170
1

Порту сенсационно уступил Эшторилу и выбыл из Кубка португальской лиги

Эшторил досрочно обеспечил себе место в 1/2 финала турнира

06 декабря 2023, 22:55 | Обновлено 06 декабря 2023, 23:14
170
1
Порту сенсационно уступил Эшторилу и выбыл из Кубка португальской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче группового раунда Порту сенсационно уступил Эшторилу (1:3) и выбыл из Кубка португальской лиги.

При счете 1:1 хозяева поля забили два гола в компенсированное время. У гостей отличился форвард Пепе.

Только победители 4 групп выйдут в полуфинал турнира.

Эшторил, выиграв оба матча, стал первым клубом, который досрочно обеспечил себе место в 1/2 финала.

Кубок Португальской лиги

2-й тур, 6 декабря

Эшторил – Порту – 3:1

Голы: Кассиано, 22, Гитан, 90+1, Жоау Карлос, 90+6 (пен) – Пепе, 34

Турнирная таблица

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Кубок португальской лиги по футболу Порту Эшторил
Источник Sport.ua
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