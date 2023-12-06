Эвертон – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 декабря в 21:30 поединок 15-го тура Английской Премьер-лиги
7 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ньюкасл». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.
После 14 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «ириски» занимают 18 строчку с 7 очками, а «сороки» идут шестыми с 26 баллами.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Эвертон – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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