7 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ньюкасл». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

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Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

После 14 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «ириски» занимают 18 строчку с 7 очками, а «сороки» идут шестыми с 26 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Эвертон – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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