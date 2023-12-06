Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Эвертон
07.12.2023 21:30 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 декабря 2023, 17:30 | Обновлено 06 декабря 2023, 17:41
80
0

Эвертон – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 декабря в 21:30 поединок 15-го тура Английской Премьер-лиги

06 декабря 2023, 17:30 | Обновлено 06 декабря 2023, 17:41
80
0
Эвертон – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон – Ньюкасл

7 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ньюкасл». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

После 14 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «ириски» занимают 18 строчку с 7 очками, а «сороки» идут шестыми с 26 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Эвертон – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эвертон – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Тренер Ньюкасла: «Мы не делали никаких запросов по Де Хеа»
УОКЕР – о желании выиграть четвертую АПЛ подряд: «Этого не делал никто»
Эвертон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон Ньюкасл Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Эвертон - Ньюкасл
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа сообщил Реалу, что не поедет с Бельгией на Евро-2024
Футбол | 06 декабря 2023, 12:19 4
Куртуа сообщил Реалу, что не поедет с Бельгией на Евро-2024
Куртуа сообщил Реалу, что не поедет с Бельгией на Евро-2024

Тибо будет готовиться к полноценному возвращению в следующем сезоне

ОФИЦИАЛЬНО. Минай расторг контракты с двумя игроками
Футбол | 06 декабря 2023, 15:21 0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай расторг контракты с двумя игроками
ОФИЦИАЛЬНО. Минай расторг контракты с двумя игроками

Бандура и Панасенко покидают клуб

Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
Футбол | 06.12.2023, 05:41
Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
Футбол | 06.12.2023, 07:20
ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
Футбол | 05.12.2023, 23:59
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
05.12.2023, 06:27
Другие виды
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
04.12.2023, 19:08 47
Футбол
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
05.12.2023, 11:41 14
Биатлон
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
04.12.2023, 18:45 6
Футбол
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
04.12.2023, 19:53 5
Футбол
Кто получил 8.9 и 4.1? Названа оценка Зинченко за суперматч Арсенала в АПЛ
Кто получил 8.9 и 4.1? Названа оценка Зинченко за суперматч Арсенала в АПЛ
06.12.2023, 01:31 2
Футбол
Биатлон. Звездную экс-лыжницу Нильссон исключили из состава сборной Швеции
Биатлон. Звездную экс-лыжницу Нильссон исключили из состава сборной Швеции
05.12.2023, 16:47
Биатлон
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
05.12.2023, 16:59 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем