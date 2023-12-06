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Испания
06 декабря 2023, 18:05 | Обновлено 06 декабря 2023, 18:30
907
0

Ориуэла – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 декабря в 22:00 матч Кубка Испании

06 декабря 2023, 18:05 | Обновлено 06 декабря 2023, 18:30
907
0
Ориуэла – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

В четверг, 7 декабря, состоится матч 1/32 Кубка Испании, в котором сыграют «Ориуэла» и «Жирона».

Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ориуэла» – представитель четвертого по силе испанского дивизиона, который в 14 матчах турнира набрал лишь 16 очков и занимает 13 место в турнирной таблице.

«Жирона», в составе которой выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, идет на втором месте в испанской Ла Лиге с 38 очками в активе.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Ориуэла – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков Кубок Испании по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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