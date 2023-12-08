Кристал Пэлас – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 декабря в 14:30 поединок 16-го тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 9 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
После 15 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «мерсисайдцы» занимают вторую строчку с 34 очками, а «орлы» идут 14 с 16 баллами.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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