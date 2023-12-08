В субботу, 9 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

После 15 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «мерсисайдцы» занимают вторую строчку с 34 очками, а «орлы» идут 14 с 16 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Кристал Пэлас – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кристал Пэлас – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция Смотреть трансляцию Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ