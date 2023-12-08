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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
09.12.2023 14:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 декабря 2023, 14:30 |
85
0

Кристал Пэлас – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 декабря в 14:30 поединок 16-го тура Английской Премьер-лиги

08 декабря 2023, 14:30 |
85
0
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристал Пэлас – Ливерпуль

В субботу, 9 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

После 15 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «мерсисайдцы» занимают вторую строчку с 34 очками, а «орлы» идут 14 с 16 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Кристал Пэлас – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кристал Пэлас – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Трансляция матча В эфире

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Кристал Пэлас Ливерпуль смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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