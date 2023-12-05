5 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка Италии между командами «Лацио» и «Дженоа».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.u

Матч пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Лацио – Дженоа. 1/8 финала Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция