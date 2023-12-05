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Кубок Италии
Лацио
05.12.2023 22:00 - : -
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 декабря 2023, 01:15 |
34
0

Лацио – Дженоа. 1/8 финала Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию кубкового итальянского матча 5 декабря в 22:00 по Киеву

05 декабря 2023, 01:15 |
34
0
Лацио – Дженоа. 1/8 финала Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка Италии между командами «Лацио» и «Дженоа».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.u

Матч пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Лацио – Дженоа. 1/8 финала Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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