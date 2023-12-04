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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с талантливым вингером
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 21:53 |
487
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с талантливым вингером

Новое соглашение Ярослава Базаева будет действовать до лета 2027 года

04 декабря 2023, 21:53 |
487
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с талантливым вингером
ФК Александрия. Ярослав Базаев

19-летний полузащитник «Александрии» Ярослав Базаев продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение молодого футболиста будет действовать до лета 2027 года.

Ярослав дебютировал за юношескую команду «Александрии» 24 июля 2021 года в выездном матче против луганской «Зари» (1:1). В общем, сыграл 53 матча, забив 17 голов. За команду основы дебютировал 6 ноября 2023 года в выездном матче против СК «Днепр-1» (1:0). В общем, за «горожан» провел два поединка.

Ранее колумнист Sport.ua Алексей Сливченко включил Ярослава в список талантов юношеского чемпионата Украины.

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Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига продление контракта
Источник ФК Александрия
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