ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с талантливым вингером

19-летний полузащитник «Александрии» Ярослав Базаев продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение молодого футболиста будет действовать до лета 2027 года.

Ярослав дебютировал за юношескую команду «Александрии» 24 июля 2021 года в выездном матче против луганской «Зари» (1:1). В общем, сыграл 53 матча, забив 17 голов. За команду основы дебютировал 6 ноября 2023 года в выездном матче против СК «Днепр-1» (1:0). В общем, за «горожан» провел два поединка.

Ранее колумнист Sport.ua Алексей Сливченко включил Ярослава в список талантов юношеского чемпионата Украины.