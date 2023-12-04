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Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 13:50 | Обновлено 04 декабря 2023, 14:18
1154
2

Матч ЛНЗ – Минай перенесен на весну. Динамо отказалось дать свой стадион

На стадионе в Черкассах нет подогрева

04 декабря 2023, 13:50 | Обновлено 04 декабря 2023, 14:18
1154
2
Матч ЛНЗ – Минай перенесен на весну. Динамо отказалось дать свой стадион
УПЛ

Поединок 17-го тура УПЛ между черкасским ЛНЗ и закарпатским «Минаем», который должен был состояться 9 декабря, перенесен на весеннюю часть сезона.

Такое решение было принято по обоюдному согласию команд, поскольку стадион в Черкассах не имеет подогрева, соответственно, при минусовой температуре играть там травмоопасно.

По информации журналиста Владимира Зверова, руководство ЛНЗ обращалось к киевскому «Динамо», чтобы сыграть матч с «Минаем» в столице на стадионе имени Валерия Лобановского, но получило отказ.

«Они обратились с вопросом, могут ли они сыграть матч против «Миная» 9 декабря. На что «Динамо» ответило, что у них 7-го числа матч с «Металлистом 1925» года, а 11-го – игра с «Оболонью». Что произойдет с полем? Любой стадион, но только не «Динамо» по понятной причине. После этого ЛНЗ договорился с «Минаем» о переносе матча на весну», – рассказал Зверов в собственной авторской программе на YouTube-канале «ПРОФУТБОЛ Digital».

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ЛНЗ Черкассы Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев стадион Динамо им. Валерия Лобановского
Источник УПЛ
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Комментарии 2
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Phantom
Добре, а що з резервним стадіоном ЛНЗ? Доречі на стадіоні з Кривбасу також немає підігріву, і ще не відомо де відбудеться матч 9 грудня Кривба - Зоря
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+1
DK1961
Судя по заголовку руководители сайта опять виноватыми считают Динамо?!? А ничего, что ОПГ УАФ (ясно как божий день) ЗА ВЗЯТКИ принимало в вышку клубы со стадионами без подогрева или освещения?!? Ребята, вы СВОЕЙ НЕЛЮБОВЬЮ К ДИНАМО прикрываете жуликов и коррупционеров украинского футбола?!? И считаете это нормальным?!?
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-1
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