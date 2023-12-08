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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
09.12.2023 17:00 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 декабря 2023, 16:11 |
67
0

Манчестер Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 декабря в 17:00 поединок 16-го тура Английской Премьер-Лиги

08 декабря 2023, 16:11 |
67
0
Манчестер Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед – Борнмут

В субботу, 9 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

После 15 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «красные дьяволы» занимают шестую строчку с 27 очками, а «Борнмут» идет 15 с 16 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Манчестер Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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