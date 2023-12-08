В субботу, 9 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

После 15 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «красные дьяволы» занимают шестую строчку с 27 очками, а «Борнмут» идет 15 с 16 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Манчестер Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция Смотреть трансляцию Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ