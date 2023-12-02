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Чемпионат Европы
02 декабря 2023, 21:05 |
2244
2

Стало известно, в каких городах сборная Украины может провести матчи Евро

«Сине-желтые» могут сыграть на 3 разных стадионах

02 декабря 2023, 21:05 |
2244
2
Стало известно, в каких городах сборная Украины может провести матчи Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:

  • Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)

Если национальная команда Украины все-таки выйдет на Евро-2024, то сыграет в трех разных городах: Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте.

При успешной квалификации на ЧЕ, в 1-м туре группы Е подопечные Сергея Реброва проведут поединок против Румынии 17 июня на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Во 2-м туре Украина сыграет против Словакии 22 июня на «Меркур Шпиль-Арене» в Дюссельдорфе.

В последнем 3-м туре «сине-желтые» встретятся с Бельгией 26 июня на «Мерседес-Бенц Арене» в Штутгарте.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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MCD-MEL
Ще не знаємо де пройде матч, якщо пройдемо Боснію але вже бронюємо білети на Мюнхен))
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+2
dudigo78
А можемо просто далі Сараєво нікуди не поїхати
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-2
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