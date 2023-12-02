Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Жирона – Валенсия
Испания
02 декабря 2023, 14:05 | Обновлено 02 декабря 2023, 14:12
785
0

Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Жирона – Валенсия

Матч 15-го тура Ла Лиги начнется в 15:00

02 декабря 2023, 14:05 | Обновлено 02 декабря 2023, 14:12
785
0
Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Жирона – Валенсия
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 2 декабря, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче пятнадцатого тура Ла Лиги примет «Валенсию». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 2-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинские игроки «Жироны» Виктор Цыганков и Артем Довбик начнут матч в основном составе. Роман Яремчук остался на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд Мигеля Анхеля Санчеса и Рубена Барахи на матч:

«Жирона»: Гассанига, Мигель, Давид Лопес, Цыганков, Довбик, Алеш Гарсия, Савио, Блинд, Янхель Эррера, Мартин, Эрик Гарсия.

«Валенсия»: Мамардашвили, Коррея, Паулиста, Москвера, Ярек, Фулькье, Пепелу, Гуэрра, Фран Перес, Диего Лопес, Дуро.

По теме:
Жирона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Гранада. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Не Довбик. Назван лучший игрок Ла Лиги в ноябре
Жирона чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Роман Яремчук стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Бокс | 02 декабря 2023, 02:42 2
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри

Богдан Миронец победил британца Нэйтена Гормана на шоу в Болтоне

Александр СВАТОК: «Погодный фактор сильно влияет на нас»
Футбол | 02 декабря 2023, 12:18 2
Александр СВАТОК: «Погодный фактор сильно влияет на нас»
Александр СВАТОК: «Погодный фактор сильно влияет на нас»

Защитник «Днепра-1» поделился ожиданиями от матча с «Ворсклой»

Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Футбол | 01.12.2023, 19:03
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря
Футбол | 02.12.2023, 07:20
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря
Реал – фаворит. Суперкомпьютер назвал шансы Жироны на чемпионство в Испании
Футбол | 01.12.2023, 17:13
Реал – фаворит. Суперкомпьютер назвал шансы Жироны на чемпионство в Испании
Реал – фаворит. Суперкомпьютер назвал шансы Жироны на чемпионство в Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
01.12.2023, 16:00 28
Футбол
Кузен Фьюри – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Правила есть правила»
Кузен Фьюри – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Правила есть правила»
30.11.2023, 08:05 1
Бокс
Не Трубин и не Лунин. Украинский вратарь получил признание от WhoScored
Не Трубин и не Лунин. Украинский вратарь получил признание от WhoScored
30.11.2023, 11:20 14
Футбол
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
30.11.2023, 18:16 2
Футбол
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
01.12.2023, 22:23 4
Футбол
Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
30.11.2023, 17:05 7
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
01.12.2023, 17:37 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем