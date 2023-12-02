Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Жирона – Валенсия

Сегодня, 2 декабря, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче пятнадцатого тура Ла Лиги примет «Валенсию». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 2-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинские игроки «Жироны» Виктор Цыганков и Артем Довбик начнут матч в основном составе. Роман Яремчук остался на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд Мигеля Анхеля Санчеса и Рубена Барахи на матч:

«Жирона»: Гассанига, Мигель, Давид Лопес, Цыганков, Довбик, Алеш Гарсия, Савио, Блинд, Янхель Эррера, Мартин, Эрик Гарсия.

«Валенсия»: Мамардашвили, Коррея, Паулиста, Москвера, Ярек, Фулькье, Пепелу, Гуэрра, Фран Перес, Диего Лопес, Дуро.