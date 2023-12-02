2 декабря состоится матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Валенсия».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Монтвилли» в Жироне.

Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Жирона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция