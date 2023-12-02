Испания02 декабря 2023, 04:23 |
48
0
Жирона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 15-го тура Ла Лиги
02 декабря 2023, 04:23 |
48
0
2 декабря состоится матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Валенсия».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Монтвилли» в Жироне.
Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Жирона – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 01 декабря 2023, 17:07 21
Победу одержала Лу Жанмонно
Футбол | 01 декабря 2023, 19:03 50
Команде Юрия Калитвинцева этот результат может дорого обойтись в борьбе за первую строчку
Футбол | 01.12.2023, 21:07
Футбол | 01.12.2023, 17:13
Футбол | 02.12.2023, 00:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.11.2023, 00:02 7
Бокс
30.11.2023, 15:23 6
30.11.2023, 17:40 30
30.11.2023, 03:55 16
01.12.2023, 10:58 22
30.11.2023, 13:19 10