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Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 21:46 |
407
0

Новичок Металлиста 1925: «Опасался по поводу возввращения в Украину»

Рэймонд Овусу рассказал о переходе в харьковскую команду

01 декабря 2023, 21:46 |
407
0
Новичок Металлиста 1925: «Опасался по поводу возввращения в Украину»
ФК Металлист 1925

Новый футболист «Металлиста 1925» Рэймонд Овусу рассказал о переходе в харьковскую команду.

– Рэймонд, приветствуем тебя в Украине, расскажи, пожалуйста, нашим болельщикам, как ты себя здесь чувствуешь?

– Да, сейчас у меня все хорошо. Я был в Украине в прошлом году. Из-за начала войны я уехал, но сейчас я вернулся снова. Сейчас все нормально. Украина действительно очень хорошая страна, чтобы здесь быть.

– Изменилась ли наша страна со времени твоего первого пребывания здесь?

– Да, конечно. Как по мне сейчас, когда я приехал, то на улицах не так много людей, как раньше. Но, я считаю, что для меня все в порядке в Украине.

– Какие твои первые впечатления от нашей команды, от «Металлиста 1925»?

– В этой команде хорошие игроки, я знаю, помню этих футболистов. Поэтому кроме качественных игроков, хороший тренер, поэтому я считаю, что нам удастся финишировать в топ-5, если для нас все будет складываться хорошо в этом сезоне.

– Все же, боялся ли ты возвращаться в Украину, потому что у нас в стране война продолжается?

– Да, я размышлял, опасался. Но я прибыл в страну, воочию убедился, что здесь, где я нахожусь, все спокойно, мирно. Где проходят матчи нет боевых действий.

– Чем тебе нравится Украина?

– В Украине хорошие люди. Приветливые, всегда можно обратиться к кому-то. Следовательно, действительно очень хорошие люди.

– Расскажи нам о себе, как об игроке? На каких позициях ты можешь сыграть? Какая позиция твоя самая любимая?

– Да, моя любимая позиция, я люблю играть, как центрфорвард. Также я могу действовать на позиции левого вингера, и иногда мне приходилось играть также справа в атаке.

– Первая часть футбольного сезона в Украине уже завершается. «Металлисту 1925» осталось сыграть 3 матча. Ты готов сразу на эти матчи ворваться в игру и громко о себе заявить?

– Да, конечно! Сейчас я уже некоторое время нахожусь с командой, тренируюсь. Я думаю, что у меня все в порядке. Я готов играть. Если тренер доверит мне такую возможность – сыграть, я буду это делать. Но ведь выбираю не я, это делает тренер.

– Каких украинских игроков ты можешь выделить?

– Я знаю этого парня, который играет в «Арсенале»... Зинченко, Зинченко, да. Также мне кажется, я знаю игрока, который выступал в «Вест Хэме», но не помню его фамилию.

– Кто твой футбольный кумир? С кого ты брал пример в детстве или уже сейчас?

– Сейчас, я думаю, что мой любимый игрок – это Садио Мане, потому что он, как и я, может сыграть, как центрфорварда, так и левого вингера. Поэтому я смотрю за его игрой, стараюсь учиться самому лучшему. Садио Мане очень хороший игрок.

– А за какие футбольные команды ты болеешь?

– Я болею за «Манчестер Юнайтед», ну и, конечно, болею за «Металлист 1925» также – это также хорошая команда.

– Ты смотрел игру «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов накануне?

– Да, я смотрел эту игру с «Галатасараем».

– Что можешь сказать об этом матче?

– Я думаю, что это была хорошая игра. «Манчестер Юнайтед» вел в счете, но «Галатасарай» смог отыграться и сделать счет 3:3.

– А что тебе нравится делать, когда у тебя есть свободное время?

– Когда у меня есть такая возможность, то я люблю пойти на пляж. Возможно, взять с собой какую-то книгу.

– Но это не в Украине, не сейчас. Сейчас, разве что, пойти в лес?

– Можно пойти в музей. В Украине много интересных музеев, таким образом я могу узнать больше об Украине, ее истории. Поэтому, в свободное время могу пойти в музей.

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Рэймонд Овусу Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Металлист 1925
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