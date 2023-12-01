Арсенал – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 декабря в 17:00 поединок 14-го тура Английской Премьер-Лиги
В субботу, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и лондонский «Арсенал». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
После 13 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «канониры» занимают первую строчку с 30 очками, а «Вулверхэмптон» идет 12 с 15 баллами.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Арсенал – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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