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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
02.12.2023 19:30 - : -
Гранада
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 декабря 2023, 17:55 | Обновлено 01 декабря 2023, 18:23
149
0

Реал Мадрид – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 декабря в 19:30 поединок 15-го тура испанской Ла Лиги

01 декабря 2023, 17:55 | Обновлено 01 декабря 2023, 18:23
149
0
Реал Мадрид – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 2 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Гранада». Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 14 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «сливочные» имеют в своем активе 35 очков, а «Гранада» набрала всего 7 баллов.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Реал Мадрид – Гранада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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