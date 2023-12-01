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Чемпионат Италии
Дженоа
02.12.2023 16:00 - : -
Эмполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
01 декабря 2023, 18:25 | Обновлено 01 декабря 2023, 19:16
134
0

Дженоа – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 декабря в 16:00 поединок 14-го тура итальянской Серии А

01 декабря 2023, 18:25 | Обновлено 01 декабря 2023, 19:16
134
0
Дженоа – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Маліновський

В субботу, 2 декабря, состоится матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Эмполи». Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

После 13 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «грифоны» занимают 15 строчку с 14 очками, а «Эмполи» идет 18 с 10 баллами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Дженоа – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дженоа Эмполи Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Руслан Малиновский Виктор Коваленко
Источник Sport.ua
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