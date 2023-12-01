Дженоа – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 декабря в 16:00 поединок 14-го тура итальянской Серии А
В субботу, 2 декабря, состоится матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Эмполи». Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
После 13 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «грифоны» занимают 15 строчку с 14 очками, а «Эмполи» идет 18 с 10 баллами.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Дженоа – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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