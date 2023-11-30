В четверг, 30 ноября, в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» играет на выезде с бельгийским «Гентом».

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Команды встречаются в Генте на стадионе «Геламко Арена». Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

Для выхода в 1/16 финала «Заре» нужно выиграть два матча, у «Гента» и «Брейдаблика», а также надеяться на поражение бельгийской команды в игре 6-го тура против «Маккаби» Т-А.

Гент – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Малик Фофана, 20 мин.