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Лига конференций
30 ноября 2023, 20:35 | Обновлено 30 ноября 2023, 20:38
443
0

Гент – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги конференций

30 ноября 2023, 20:35 | Обновлено 30 ноября 2023, 20:38
443
0
Гент – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
UEFA

В четверг, 30 ноября, в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» играет на выезде с бельгийским «Гентом».

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Команды встречаются в Генте на стадионе «Геламко Арена». Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

Для выхода в 1/16 финала «Заре» нужно выиграть два матча, у «Гента» и «Брейдаблика», а также надеяться на поражение бельгийской команды в игре 6-го тура против «Маккаби» Т-А.

Гент – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Малик Фофана, 20 мин.

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Гент Заря Луганск Лига конференций Гент - Заря видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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