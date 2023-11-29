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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 01:59 | Обновлено 29 ноября 2023, 02:16
299
0

ЯНССЕН: «Мы могли взять очки, как и в домашем матче против Шахтера»

Форвард «Антверпена» прокомментировал поражение от «Шахтера»

29 ноября 2023, 01:59 | Обновлено 29 ноября 2023, 02:16
299
0
ЯНССЕН: «Мы могли взять очки, как и в домашем матче против Шахтера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винсент Янссен

Форвард «Антверпена» Винсент Янссен прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов:

«Сегодняшний матч – это история нашей кампании в Лиге чемпионов. Мы могли сегодня взять очки, как и дома против «Шахтера», а также против «Порту».

В том, что у нас ноль очков, мы сами виноваты. Мы должны взять на себя ответственность.

В Лиге чемпионов исход игры решается на основе мелких деталей. У вас лишь несколько шансов, и вы должны ими воспользоваться. Мы должны быть лучше в этом аспекте».

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Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Шахтер - Антверпен Винсент Янссен
Источник УЕФА
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