Барселона победила Порту и забронировала первое место в группе H

Сегодня, 28 ноября, состоялись поединки группового этапа Лиги чемпионов.

Каталонская «Барселона» на домашней арене принимала «Порту» и победила со счетом 2:1. Каталонцы пропустили первыми от бывшего защитника «Реала» Пепе, но благодаря голам Канселу и Феликса сумели добыть победный счет.

Эта победа на руку донецкому «Шахтеру», который после сегодняшнего триумфа сохранил теоретические шансы на выход в плей-офф ЛЧ. Для этого «горнякам» в последнем туре нужно побеждать «драконов» на их поле.

Лига чемпионов 2023/24 Группа H. 5-й тур, 28 ноября

Барселона – Порту – 2:1

Голы: Канселу, 32, Феликс, 57 – Пепе, 30.

Барселона: Пенья, Араухо, Мартинес, Кунде, Жоау Канселу (Бальде, 82), Гюндоган, де Йонг, Педри, Рафинья (Ямаль, 90), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 75), Левандовски.



Порту: Диогу Кошта, Жоау Мариу (Санчес, 67), Пепе, Фабиу Кардозу (Намасо, 90), Сануси, Эуштакиу (Нико Гонсалес, 81), Варела, Пепе, Тареми, Эванилсон (Франсишку Консейсау, 81), Галено (Тони Мартинес, 90).

Турнирная таблица группы Н