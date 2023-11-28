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Лига Чемпионов
Барселона
28.11.2023 22:00 – FT 2 : 1
Порту
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Лига чемпионов
28 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 29 ноября 2023, 00:28
1142
4

Барселона победила Порту и забронировала первое место в группе H

Состоялся матч в группе H

28 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 29 ноября 2023, 00:28
1142
4
Барселона победила Порту и забронировала первое место в группе H
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 28 ноября, состоялись поединки группового этапа Лиги чемпионов.

Каталонская «Барселона» на домашней арене принимала «Порту» и победила со счетом 2:1. Каталонцы пропустили первыми от бывшего защитника «Реала» Пепе, но благодаря голам Канселу и Феликса сумели добыть победный счет.

Эта победа на руку донецкому «Шахтеру», который после сегодняшнего триумфа сохранил теоретические шансы на выход в плей-офф ЛЧ. Для этого «горнякам» в последнем туре нужно побеждать «драконов» на их поле.

Лига чемпионов 2023/24 Группа H. 5-й тур, 28 ноября

Барселона – Порту – 2:1

Голы: Канселу, 32, Феликс, 57 – Пепе, 30.

Барселона: Пенья, Араухо, Мартинес, Кунде, Жоау Канселу (Бальде, 82), Гюндоган, де Йонг, Педри, Рафинья (Ямаль, 90), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 75), Левандовски.

Порту: Диогу Кошта, Жоау Мариу (Санчес, 67), Пепе, Фабиу Кардозу (Намасо, 90), Сануси, Эуштакиу (Нико Гонсалес, 81), Варела, Пепе, Тареми, Эванилсон (Франсишку Консейсау, 81), Галено (Тони Мартинес, 90).

Турнирная таблица группы Н

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Барселона Порту Шахтер Донецк Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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Vitason
Нууу...если победят Порту будут героями!!
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New Zealander
Супер. Чекаємо на перемогу в останньому матчі і чергову сенсацію від донецького Шахтаря!
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