КДК объяснил, почему не нужно было удалять игрока Полесья в игре с Шахтером
Комитет арбитров разъяснил спорный эпизод
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил толкование игрового эпизода поединка 15-го тура УПЛ «Шахтер» – «Полесье».
15-й тур
«Шахтер» – «Полесье». Арбитр – Игорь Пасхал.
10 мин.
Решение на поле: штрафной удар/желтая карточка.
Правильное решение: штрафной удар/желтая карточка.
Объяснение: игрока № 11 ФК «Полесье» (Владислав Шаповал – ред.), который пытается вести борьбу за мяч, опережает соперник (Валерий Бондарь – ред.), который сыграл первым. Как это часто случается в таких ситуациях, контакта между ступнями игроков не избежать, а значит, это произошло непреднамеренно из-за опоздания игрока ФК «Полесье». При этом этот прием не содержал в себе такой интенсивности или силы, чтобы создать угрозу здоровью соперника. По этой причине это нужно считать фолом, совершенным в безрассудной манере, а сама динамика и интенсивность не содержала в себе чрезмерной силы или жестокости, несмотря на то, что точка контакта была немного выше, чем при обычном наступлении.
VAR: VAR правильно ограничивается проверкой произошедшего, поскольку арбитр правильно вынес предупреждение игроку № 11 ФК «Полесье», – сказано в пояснении.
Спортивный директор «Шахтер» Дарио Срна после матча заявил, что судья VAR допустил очень серьезную ошибку, а в этом моменте должно было быть удаление.
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