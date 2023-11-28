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Лига чемпионов
28 ноября 2023, 20:23 | Обновлено 28 ноября 2023, 20:26
2221
0

Шахтер – Антверпен. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

28 ноября 2023, 20:23 | Обновлено 28 ноября 2023, 20:26
2221
0
Шахтер – Антверпен. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

Во вторник, 28 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» играет с бельгийским «Антверпеном».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Арбитр матча – поляк Бартош Франковски.

После 4 туров «Шахтер» занимает 3 место в группе Н с 6 очками, а «Антверпен» идет последним, не набрав ни одного пункта. Лидируют в группе «Барселона» и «Порту» (по 9 баллов).

Шахтер – Антверпен. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Николай Матвиенко, 12 мин.

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Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Шахтер - Антверпен видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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