Во вторник, 28 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» играет с бельгийским «Антверпеном».

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Команды играют в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Арбитр матча – поляк Бартош Франковски.

После 4 туров «Шахтер» занимает 3 место в группе Н с 6 очками, а «Антверпен» идет последним, не набрав ни одного пункта. Лидируют в группе «Барселона» и «Порту» (по 9 баллов).

Шахтер – Антверпен. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Николай Матвиенко, 12 мин.