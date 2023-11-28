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Испания
28 ноября 2023, 11:48 | Обновлено 28 ноября 2023, 11:51
226
0

Артем Довбик рассказал о том, насколько тяжелой является его травма

Похоже, что болельщики «Жироны» могут выдохнуть

28 ноября 2023, 11:48 | Обновлено 28 ноября 2023, 11:51
226
0
Артем Довбик рассказал о том, насколько тяжелой является его травма
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик сообщил, что травма, из-за которой он пропустил поединок 14-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (1:1), является несерьезной, сообщает издание Футбол TIME.

26-летний футболист отмечает, что должен восстановиться к следующему матчу «Жироны» против «Валенсии», за которую выступает другой украинский нападающий – Роман Яремчук.

Интересно, что, по словам Артема, повреждение он получил еще в матче национальной сборной Украины против Италии.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик сыграл 13 матчей, отметившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

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Источник Футбол TIME
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