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Чемпионат Италии
Фрозиноне
26.11.2023 16:00 – FT 2 : 1
Дженоа
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Италия
26 ноября 2023, 19:59 | Обновлено 26 ноября 2023, 20:28
321
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Фрозиноне – Дженоа – 2:1. Гол Малиновского не помог. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Италии

26 ноября 2023, 19:59 | Обновлено 26 ноября 2023, 20:28
321
0
Фрозиноне – Дженоа – 2:1. Гол Малиновского не помог. Видеообзор матча
ФК Фрозиноне

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Дженоа» с Русланом Малиновским в составе уступила на выезде «Фрозиноне» (1:2).

В первом тайме команды обменялись голами – на результативный удар Суле гости ответили реализованным штрафным украинским хавбеком. К сожалению для фанатов «грифонов», разжиться хотя бы одним очком их любимцам не удалось после пропущенного на четвертой добавленной минуте мяча.

Серия А, 13-й тур, 26 ноября

Фрозиноне – Дженоа – 2:1

Голы: Суле, 34, Монтеризи, 90+4 – Малиновский, 38.

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Иларио Монтеризи (Фрозиноне).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Дженоа).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Суле (Фрозиноне).
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Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Дженоа Фрозиноне Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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