Фрозиноне – Дженоа – 2:1. Гол Малиновского не помог. Видеообзор матча
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В матче 13-го тура чемпионата Италии «Дженоа» с Русланом Малиновским в составе уступила на выезде «Фрозиноне» (1:2).
В первом тайме команды обменялись голами – на результативный удар Суле гости ответили реализованным штрафным украинским хавбеком. К сожалению для фанатов «грифонов», разжиться хотя бы одним очком их любимцам не удалось после пропущенного на четвертой добавленной минуте мяча.
Серия А, 13-й тур, 26 ноября
Фрозиноне – Дженоа – 2:1
Голы: Суле, 34, Монтеризи, 90+4 – Малиновский, 38.
Видео голов и обзор матча
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