Фрозиноне – Дженоа – 2:1. Гол Малиновского не помог. Видеообзор матча

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Дженоа» с Русланом Малиновским в составе уступила на выезде «Фрозиноне» (1:2).

В первом тайме команды обменялись голами – на результативный удар Суле гости ответили реализованным штрафным украинским хавбеком. К сожалению для фанатов «грифонов», разжиться хотя бы одним очком их любимцам не удалось после пропущенного на четвертой добавленной минуте мяча.

Серия А, 13-й тур, 26 ноября

Фрозиноне – Дженоа – 2:1

Голы: Суле, 34, Монтеризи, 90+4 – Малиновский, 38.

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