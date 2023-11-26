26.11.2023 21:45 - : -
Италия26 ноября 2023, 12:13 | Обновлено 26 ноября 2023, 12:15
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Ювентус – Интер. Смотреть онлай. LIVE трансляция
Смотрите 26 ноября в 21:45 матч Серии А
26 ноября 2023, 12:13 | Обновлено 26 ноября 2023, 12:15
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В воскресенье, 26 ноября, в 13-м туре чемпионата Италии в Турине отношения между собой выяснят «Ювентус» и «Интер» из Милана.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
В таблице Серии А «Ювентус» занимает 2-е место с 29 очками после 12 встреч. «Интер» идет 1-м, имея 31 пункт.
Ювентус – Интер. Смотреть онлай. LIVE трансляция
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