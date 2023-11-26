Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинка впервые вышла в финал ITF, но снялась с поединка. Названа причина
ITF
26 ноября 2023, 12:15 | Обновлено 26 ноября 2023, 12:18
550
0

Украинка впервые вышла в финал ITF, но снялась с поединка. Названа причина

Катерина Лазаренко неплохо провела неделю на турнире в Шарм-эш-Шейхе

26 ноября 2023, 12:15 | Обновлено 26 ноября 2023, 12:18
550
0
Украинка впервые вышла в финал ITF, но снялась с поединка. Названа причина
ITF. Катерина Лазаренко

19-летняя украинская теннисистка Катерина Лазаренко (WTA 945) впервые вышла в финал профессионального турнира.

На этой неделе украинка сумела выиграть 4 матча на хардовом турнире серии ITF W15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет). Однако Лазаренко снялась с матче за трофей, в котором должна была сыграть против Брианы Сабо (Румыния, WTA 992).

В эксклюзивном комментарии для Sport.ua Лазаренко объяснила, почему решила не играть финальную встречу:

«Заболела и получила травму… Еще вчера [поединок против россиянки Алисы Кюммель (4:6, 6:2, 6:2) – прим.] играла с очень сильной болью», – рассказала Катерина.

В мужском одиночном разряде трофей в Шарм-эш-Шейхе выиграл Вадим Урсу (АТР 619), который в финале обыграл нейтрала Евгения Филиппова (АТР 653). Для Урсу это второй титул подряд, третий трофей в сезоне и четвертый в карьере.

По теме:
Хавбек Металлиста 1925 получил травму в матче против Вереса
Источник: Яцык и Волошин не помогут Заре в матче Лиги конференций с Маккаби
ХАВИ: «Не виню тренера сборной в травме Гави, причина в другом»
ITF Шарм-эш-Шейх Катерина Лазаренко Вадим Урсу травма
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Синнер – первый игрок в истории, который обыграл Джоковича дважды за 1 день
Теннис | 26 ноября 2023, 11:26 0
Синнер – первый игрок в истории, который обыграл Джоковича дважды за 1 день
Синнер – первый игрок в истории, который обыграл Джоковича дважды за 1 день

Янник вывел Италию в финал Кубка Дэвиса 2023, огорчив Новака в одиночном и парном разряде

МИРЧА ЛУЧЕСКУ: «Я не смотрю на деньги»
Футбол | 26 ноября 2023, 08:33 3
МИРЧА ЛУЧЕСКУ: «Я не смотрю на деньги»
МИРЧА ЛУЧЕСКУ: «Я не смотрю на деньги»

Экс-наставник «Динамо» и «Шахтера» – о планах на ближайшую перспективу

«Он уникален». Усик сделал прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
Бокс | 25.11.2023, 16:27
«Он уникален». Усик сделал прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
«Он уникален». Усик сделал прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Футбол | 25.11.2023, 19:35
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
Бокс | 25.11.2023, 15:04
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Джойса – о бое Усика с Фьюри: «Он на спаде, это однозначно»
Тренер Джойса – о бое Усика с Фьюри: «Он на спаде, это однозначно»
25.11.2023, 12:04
Бокс
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
25.11.2023, 21:55 1
Футбол
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
25.11.2023, 18:49
Теннис
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
25.11.2023, 16:48 2
Футбол
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
24.11.2023, 15:02 6
Футбол
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
24.11.2023, 20:39 3
Футбол
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
ФОТО. Жена Александра Зубкова опубликовала горячие пляжные снимки в бикини
24.11.2023, 14:07 42
Футбол
Легендарный Рой Джонс дал прогноз на бой Усик – Фьюри
Легендарный Рой Джонс дал прогноз на бой Усик – Фьюри
24.11.2023, 16:08 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем