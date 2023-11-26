Португалия26 ноября 2023, 08:06 | Обновлено 26 ноября 2023, 08:28
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Трубин получил высокую оценку за сухую игру с Бенфикой в Кубке Португалии
Веб-портал SofaScore поставил украинскому голкиперу оценку 8.2
26 ноября 2023, 08:06 | Обновлено 26 ноября 2023, 08:28
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Вечером 25 ноября состоялся матч 1/16 финала Кубка Португалии между командами «Бенфика» и «Фамаликау» (2:0)
Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут и отыграл на ноль.
Трубин получил высокую оценку от SofaScore за сухую игру (8.2). Больше получил только правый вингер орлов Анхель Ди Мария (8.5).
Кубок Португалии. 1/16 финала. 25 ноября
Бенфика – Фамаликау – 2:0
Голы: Риччели, 72 (автогол), Рафа Силва, 77
Удаление: Отавио, 74
Оценки SodaScore за игру
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Ви хоча б написали кількість сейвів Трубіна, таку оцінку просто так воротарю не дають
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