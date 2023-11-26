Трубин получил высокую оценку за сухую игру с Бенфикой в Кубке Португалии

Вечером 25 ноября состоялся матч 1/16 финала Кубка Португалии между командами «Бенфика» и «Фамаликау» (2:0)

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут и отыграл на ноль.

Трубин получил высокую оценку от SofaScore за сухую игру (8.2). Больше получил только правый вингер орлов Анхель Ди Мария (8.5).

Кубок Португалии. 1/16 финала. 25 ноября

Бенфика – Фамаликау – 2:0

Голы: Риччели, 72 (автогол), Рафа Силва, 77

Удаление: Отавио, 74

Оценки SodaScore за игру