Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Эвертон
26.11.2023 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 ноября 2023, 01:18 | Обновлено 26 ноября 2023, 01:19
21
0

Эвертон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 13-го тура АПЛ

26 ноября 2023, 01:18 | Обновлено 26 ноября 2023, 01:19
21
0
Эвертон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко и Джордан Пикфорд

26 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на Setanta Sports.

Эвертон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Эвертон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – лидер, но не фаворит. Кто выиграет АПЛ 2023/24: мнение букмекеров
Брентфорд – Арсенал – 0:1. Суперсаб Кай и спасение от Зинченко. Видео гола
Эвертон Манчестер Юнайтед Эвертон - Манчестер Юнайтед смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик не помог. Челси в матче с удалением и ошибками проиграл Ньюкаслу
Футбол | 25 ноября 2023, 18:57 19
Мудрик не помог. Челси в матче с удалением и ошибками проиграл Ньюкаслу
Мудрик не помог. Челси в матче с удалением и ошибками проиграл Ньюкаслу

Синие уступили на поле Сорок

Ничья Шахтера и Полесья, Ла Лига хвалит Довбика, три украинца в Жироне
Другие виды | 25 ноября 2023, 06:57 0
Ничья Шахтера и Полесья, Ла Лига хвалит Довбика, три украинца в Жироне
Ничья Шахтера и Полесья, Ла Лига хвалит Довбика, три украинца в Жироне

Главные новости за 24 ноября на Sport.ua

Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
Футбол | 25.11.2023, 13:39
Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
Атлетико с голом Гризманна победил Мальорку и поднялся на 3 место Ла Лиги
Футбол | 25.11.2023, 23:56
Атлетико с голом Гризманна победил Мальорку и поднялся на 3 место Ла Лиги
Атлетико с голом Гризманна победил Мальорку и поднялся на 3 место Ла Лиги
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
Футбол | 25.11.2023, 21:55
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
24.11.2023, 15:02 6
Футбол
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
24.11.2023, 04:59 30
Художественная гимнастика
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
24.11.2023, 20:39 3
Футбол
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
24.11.2023, 17:38 2
Футбол
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
25.11.2023, 16:48 2
Футбол
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
24.11.2023, 17:25 3
Бокс
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
24.11.2023, 05:14 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем