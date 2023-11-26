26 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на Setanta Sports.

Эвертон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция