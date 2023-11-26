26.11.2023 18:30 - : -
Англия26 ноября 2023, 01:18 | Обновлено 26 ноября 2023, 01:19
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Эвертон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 13-го тура АПЛ
26 ноября 2023, 01:18 | Обновлено 26 ноября 2023, 01:19
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26 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на Setanta Sports.
Эвертон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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