ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара финалистов ЧМ U-17
Франция и Мали разыграют путевку в финальный матч чемпионата мира 2023
В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.
25 ноября прошли заключительная два матча 1/4 финала, и определена вторая пара полуфиналистов.
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Франция обыграла Узбекистан (1:0), а сборная Мали нанесла поражение команде Марокко (1:0).
Таким образом, в полуфинале чемпионата мира U-17 встретятся Германия – Аргентина, Франция – Мали.
Чемпионат мира 2023 по футболу U-17. Индонезия
1/4 финала, 25 ноября
Франция U17 – Узбекистан U17 – 1:0
Гол: Бунеб, 83.
Мали U17 – Марокко U17 – 1:0
Гол: Диарра, 81.
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