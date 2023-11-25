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Молодежные турниры
25 ноября 2023, 20:10 | Обновлено 25 ноября 2023, 20:12
1702
0

ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара финалистов ЧМ U-17

Франция и Мали разыграют путевку в финальный матч чемпионата мира 2023

25 ноября 2023, 20:10 | Обновлено 25 ноября 2023, 20:12
1702
0
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара финалистов ЧМ U-17
Getty Images/Global Images Ukraine

В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

25 ноября прошли заключительная два матча 1/4 финала, и определена вторая пара полуфиналистов.

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Франция обыграла Узбекистан (1:0), а сборная Мали нанесла поражение команде Марокко (1:0).

Таким образом, в полуфинале чемпионата мира U-17 встретятся Германия – Аргентина, Франция – Мали.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17. Индонезия

1/4 финала, 25 ноября

Франция U17 – Узбекистан U17 – 1:0

Гол: Бунеб, 83.

Мали U17 – Марокко U17 – 1:0

Гол: Диарра, 81.

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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