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Лига конференций
25 ноября 2023, 17:41 | Обновлено 25 ноября 2023, 17:48
713
0

Маккаби Т-А – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор перенесенного поединка 3-го тура Лиги конференций

25 ноября 2023, 17:41 | Обновлено 25 ноября 2023, 17:48
713
0
Маккаби Т-А – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября в 17:30 проходит перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами Маккаби Тель-Авив и Заря Луганск.

Поединок, перенесенный в октябре из-за войны войны в Израиле, проходит в сербском городе Бачка-Топола.

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Луганская «Заря» занимает 3 место (4 балла), отставая на два очка от израильского клуба (6 пунктов). Это прямая игра конкурентов за путевку в евровесну. Лидирует Гент (10 очков), а аутсайдером является Брейдаблик (0).

Маккаби Т-А – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций Маккаби Т-А - Заря видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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