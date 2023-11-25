25 ноября в 17:30 проходит перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами Маккаби Тель-Авив и Заря Луганск.

Поединок, перенесенный в октябре из-за войны войны в Израиле, проходит в сербском городе Бачка-Топола.

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Луганская «Заря» занимает 3 место (4 балла), отставая на два очка от израильского клуба (6 пунктов). Это прямая игра конкурентов за путевку в евровесну. Лидирует Гент (10 очков), а аутсайдером является Брейдаблик (0).

Маккаби Т-А – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)