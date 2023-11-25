Маккаби Т-А – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор перенесенного поединка 3-го тура Лиги конференций
25 ноября в 17:30 проходит перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами Маккаби Тель-Авив и Заря Луганск.
Поединок, перенесенный в октябре из-за войны войны в Израиле, проходит в сербском городе Бачка-Топола.
Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Луганская «Заря» занимает 3 место (4 балла), отставая на два очка от израильского клуба (6 пунктов). Это прямая игра конкурентов за путевку в евровесну. Лидирует Гент (10 очков), а аутсайдером является Брейдаблик (0).
Маккаби Т-А – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иван Надеин рассказал, как работатет психология украинского болельщика, которому все должны
Украинский футболист во время выступлений в «локо» стал жертвой кражи