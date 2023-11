Стало известно, сыграет ли Мудрик с Ньюкаслом. Названы стартовые составы

В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Челси». Игра пройдет в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Стали известны стартовые составы обеих команд. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет этот матч на скамье для запасных. В последний раз Мудрик выходил в старте «синих» 21 октября.

Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Майли, Альмирон, Жоэлинтон, Гордон, Исак.



Челси: Санчес, Джеймс, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер, Фернандес, Палмер, Угочукву, Стерлинг, Джексон.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

🚨 The wait for today’s team news is over! 📋@ParimatchUK | #NewChe pic.twitter.com/hOaSZhWydq