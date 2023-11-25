Стало известно, сыграет ли Мудрик с Ньюкаслом. Названы стартовые составы
Игра начнется в 17:00
В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Челси». Игра пройдет в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
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Стали известны стартовые составы обеих команд. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет этот матч на скамье для запасных. В последний раз Мудрик выходил в старте «синих» 21 октября.
Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Майли, Альмирон, Жоэлинтон, Гордон, Исак.
Челси: Санчес, Джеймс, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер, Фернандес, Палмер, Угочукву, Стерлинг, Джексон.
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
HOWAY THE LADS! 💪#NEWCHE // #NUFC pic.twitter.com/1N1i5pFil5— Newcastle United FC (@NUFC) November 25, 2023
🚨 The wait for today’s team news is over! 📋@ParimatchUK | #NewChe pic.twitter.com/hOaSZhWydq— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 25, 2023
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