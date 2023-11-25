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Англия
25 ноября 2023, 16:01 | Обновлено 25 ноября 2023, 16:49
2016
4

Стало известно, сыграет ли Мудрик с Ньюкаслом. Названы стартовые составы

Игра начнется в 17:00

25 ноября 2023, 16:01 | Обновлено 25 ноября 2023, 16:49
2016
4
Стало известно, сыграет ли Мудрик с Ньюкаслом. Названы стартовые составы
ФК Челси.

В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Челси». Игра пройдет в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

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Стали известны стартовые составы обеих команд. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет этот матч на скамье для запасных. В последний раз Мудрик выходил в старте «синих» 21 октября.

Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Майли, Альмирон, Жоэлинтон, Гордон, Исак.

Челси: Санчес, Джеймс, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер, Фернандес, Палмер, Угочукву, Стерлинг, Джексон.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Ньюкасл - Челси Михаил Мудрик стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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NoMad
Мурзік скоро отримає золотий м'яч в категорії полірування лавки
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+1
contr
мудрик розпочинає матч в СРАЦІ 😫😫😫
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0
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