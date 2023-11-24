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Чемпионат Англии
Шеффилд Юнайтед
25.11.2023 17:00 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 ноября 2023, 19:22 | Обновлено 24 ноября 2023, 20:25
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0

Шеффилд Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 ноября в 17:00 поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги

24 ноября 2023, 19:22 | Обновлено 24 ноября 2023, 20:25
101
0
Шеффилд Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Борнмут». Игра пройдет в Шеффилде на стадионе «Бремолл Лейн».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

После 12 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «вишни» занимают 16 строчку с девятью очками, а «Шеффилд» идет 18-м с пятью очками.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Шеффилд Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шеффилд Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Трансляция матча В эфире

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Шеффилд Юнайтед Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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