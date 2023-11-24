В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Борнмут». Игра пройдет в Шеффилде на стадионе «Бремолл Лейн».

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Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

После 12 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «вишни» занимают 16 строчку с девятью очками, а «Шеффилд» идет 18-м с пятью очками.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Шеффилд Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шеффилд Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция Смотреть трансляцию Трансляция матча В эфире

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