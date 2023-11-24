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Кубок Дэвиса
24 ноября 2023, 17:00 |
136
0

Кубок Дэвиса. Полуфинал. Финляндия – Австралия. LIVE трансляция

Смотрите 24 ноября в 17:00 полуфинал Кубка Дэвиса

24 ноября 2023, 17:00 |
136
0
Кубок Дэвиса. Полуфинал. Финляндия – Австралия. LIVE трансляция
ITF

24 ноября состоится полуфинальная встреча Кубка Дэвиса-2023 между сборными Финляндии и Австралии.

Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.

Кубок Дэвиса. Полуфинал. Финляндия – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кубок Дэвиса-2023 смотреть онлайн сборная Австралии по теннису сборная Финляндии по теннису
Источник Sport.ua
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