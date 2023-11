Реал сенсационно проиграл в Лиге чемпионов, Бавария в гостях обыграла ПСЖ

23 ноября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

Испанский Реал сенсационно проиграл шведскому клубу Хеккен (1:2).

Немецкая Бавария в гостях обыграла ПСЖ (1:0).

Лига чемпионов среди женщин

2-й тур, 23 ноября

😲 Häcken shock Madrid with second-half comeback



🇩🇪 Bayern come out on top in Paris#UWCL pic.twitter.com/kUpVELpQyY